Участие Леброна Джеймса в матче с «Мемфисом» под вопросом

Леброн Джеймс может пропустить еще один матч.

Статус форварда «Лейкерс » на воскресный матч против «Мемфиса » – «под вопросом». Причиной указана травма стопы. Ранее главный тренер команды Джей Джей Редик объяснил , что не знает, когда звездный баскетболист вернется в расположение команды. Джеймс пропустил уже 8 дней и 2 матча (1-1).