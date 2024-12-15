Участие Леброна Джеймса в матче с «Мемфисом» под вопросом
Леброн Джеймс может пропустить еще один матч.
Статус форварда «Лейкерс» на воскресный матч против «Мемфиса» – «под вопросом». Причиной указана травма стопы.
Ранее главный тренер команды Джей Джей Редик объяснил, что не знает, когда звездный баскетболист вернется в расположение команды.
Джеймс пропустил уже 8 дней и 2 матча (1-1).
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера ESPN Дэйва Макменамина
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