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  • Стив Керр: «У нас 27 из 54 из-за дуги, 39 передач при 10 потерях, но мы уступили. Это современная НБА, другой мир, другая игра»
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Стив Керр: «У нас 27 из 54 из-за дуги, 39 передач при 10 потерях, но мы уступили. Это современная НБА, другой мир, другая игра»

Стив Керр после поражения от «Далласа» изумился тому, как изменилась НБА .

«Уорриорз» уступили со счетом 133:143, несмотря на повторение рекорда клуба по точным 3-очковым (27).

«Мы дали им набрать 46 очков в первой четверти, после этого на протяжении оставшейся части встречи приходилось догонять, преодолевать. Не уверен, что когда-либо видел такие цифры в итоговом протоколе. У нас 27 из 54 из-за дуги, 39 передач при лишь 10 потерях, а ощущение такое, что вся игра проходила под полным контролем «Далласа».

Мы сокращали отставание до пяти очков несколько раз, ребята продолжали сражаться, но «Мэверикс» контролировали игру весь вечер, хотя у нас 27 трехочковых и мы особо не теряли мяч. Это современная НБА, другой мир, другая игра. Покажите мне этот протокол лет 10 лет назад, я бы сказал, что команда с такой статистикой выиграла матч с разницей в 20, может быть, даже в 30 очков», – заявил главный тренер «Уорриорз».

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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