Джо Лэйкоб: «Раньше думал, что Клэй Томпсон вероятнее всех остальных закончит карьеру игроком «Уорриорз»

Клэя Томпсона ожидает возвращение на арену «Голден Стэйт».

Звездный защитник проведет первый матч против старой команды в составе «Далласа». Персонал клуба поделился эмоциями от будущей встречи.

«В конце нашего завтрака в июне этого года он сказал, что пришло время отправиться в Даллас. И я понял его. Иногда новое начало может вернуть тебя в форму. Это было верное решение.

Эта встреча будет одним из наиболее эмоциональных моментов за мое время в «Голден Стэйт ». Даже более эмоциональным, чем его возвращение на паркет после травмы. Это сделает еще более реальным все, что он сделал для клуба, для баннеров, для постройки новой арены и любви фанатов», – рассказал главный тренер Стив Керр .

«Это будет шокирующим. Несколько лет назад на вопрос о том, кто никогда не покинет клуб и закончит карьеру игроком «Уорриорз», я бы сказал, что вероятнее всего это будет Клэй », – признался владелец Джо Лэйкоб.

«Странно видеть номер «31» на форме «Далласа ». Меня это бесит», – заявил Стеф Карри .