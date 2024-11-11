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Джо Лэйкоб: «Раньше думал, что Клэй Томпсон вероятнее всех остальных закончит карьеру игроком «Уорриорз»

Клэя Томпсона ожидает возвращение на арену «Голден Стэйт».

Звездный защитник проведет первый матч против старой команды в составе «Далласа». Персонал клуба поделился эмоциями от будущей встречи.

«В конце нашего завтрака в июне этого года он сказал, что пришло время отправиться в Даллас. И я понял его. Иногда новое начало может вернуть тебя в форму. Это было верное решение.

Эта встреча будет одним из наиболее эмоциональных моментов за мое время в «Голден Стэйт». Даже более эмоциональным, чем его возвращение на паркет после травмы. Это сделает еще более реальным все, что он сделал для клуба, для баннеров, для постройки новой арены и любви фанатов», – рассказал главный тренер Стив Керр.

«Это будет шокирующим. Несколько лет назад на вопрос о том, кто никогда не покинет клуб и закончит карьеру игроком «Уорриорз», я бы сказал, что вероятнее всего это будет Клэй», – признался владелец Джо Лэйкоб.

«Странно видеть номер «31» на форме «Далласа». Меня это бесит», – заявил Стеф Карри.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Athletic
logoДаллас
logoГолден Стэйт
logoНБА
logoСтив Керр
logoСтефен Карри
Джо Лэйкоб
logoКлэй Томпсон
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