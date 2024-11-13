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Стив Керр: «Клэй принял правильное решение, перейдя в «Даллас»

Стив Керр поделился мнением о переходе Клэя Томпсона в «Мэверикс».

По мнению Керра, Клэй принял правильное решение.

«Для тренера всегда есть вещи, про которые, оглядываясь назад, говоришь: «Приятель, я хотел бы сделать это или сказать то». Но нет ничего, что мешало бы мне спать по ночам. У каждого своя жизненная и карьерная траектория. Клэй принял правильное решение, перейдя в «Даллас». Если приглядеться к нему в последние пару лет, то думаю, ему нужно было начать все заново.

В июне мы завтракали вместе, я сказал, что хочу видеть его в команде, но не могу гарантировать место в старте. В конце завтрака он произнес: «Думаю, пришло время. Я перейду в «Даллас». Я все понял. Я полностью понял и принял это. Иногда новый старт может быть полезным. Это было правильное решение для него», – заявил главный тренер «Уорриорз».

Сегодня Томпсон провел первый матч против «Уорриорз». На счету защитника 22 очка, 4 подбора и 3 передачи.

«Голден Стэйт» победил со счетом 120:117.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Fadeaway World
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