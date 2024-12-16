Клэй Томпсон о втором матче против «Уорриорз»: «Намного проще. Особенно без всех этих капитанских фуражек»

Клэй Томпсон поделился впечатлениями от второго матча против «Уорриорз».

Защитник «Далласа » записал на свой счет 29 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 7 3-очковых попаданиях во втором матче в Сан-Франциско после переезда в Техас.

«Мэверикс» победили со счетом 143:133.

«Во второй раз игра против них далась намного проще. Особенно без всех этих капитанских фуражек. Я видел всего парочку. Намного проще. Чувствовал себя гораздо более сосредоточенным именно на игре в этот раз по сравнению с первым приездом.

В целом, конечно, это нереальный опыт, даже не верится. Все-таки мне был 21 год, когда я перебрался сюда. Это особенное место для меня. Столько отличных воспоминаний», – признался игрок «Мэверикс».