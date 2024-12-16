Клэй Томпсон о втором матче против «Уорриорз»: «Намного проще. Особенно без всех этих капитанских фуражек»
Клэй Томпсон поделился впечатлениями от второго матча против «Уорриорз».
Защитник «Далласа» записал на свой счет 29 очков, 5 подборов, 4 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот при 7 3-очковых попаданиях во втором матче в Сан-Франциско после переезда в Техас.
«Мэверикс» победили со счетом 143:133.
«Во второй раз игра против них далась намного проще. Особенно без всех этих капитанских фуражек. Я видел всего парочку. Намного проще. Чувствовал себя гораздо более сосредоточенным именно на игре в этот раз по сравнению с первым приездом.
В целом, конечно, это нереальный опыт, даже не верится. Все-таки мне был 21 год, когда я перебрался сюда. Это особенное место для меня. Столько отличных воспоминаний», – признался игрок «Мэверикс».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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