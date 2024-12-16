Лука Дончич: «Нуждаемся в таких перфомансах от Клэя в каждом матче. Знаем, что он способен на это»
Лука Дончич отметил игру Клэя Томпсона в матче с «Уорриорз».
Экс-игрок «воинов» набрал 29 очков и 5 подборов при 7 3-очковых во втором матче против своей бывшей команды.
«Клэй шикарно сыграл. Почти не промахивался. Возвращение в Сан-Франциско – особенная история для него.
Сложно играть против команды, в которой ты провел всю жизнь. Вернуться и играть против них. Это сложно. Но в то же время это всегда особенный матч.
Клэй сегодня был очень хорош, мы нуждаемся в нем и таких перфомансах в каждом матче. Мы знаем, что он способен на это», – заявил защитник «Мэверикс».
Техасцы победили со счетом 143:133, совместными усилиями баскетболисты реализовали рекордные 48 дальних бросков.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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