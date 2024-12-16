Энтони Дэвис доиграл матч с «Мемфисом», несмотря на повреждение плеча. Форвард набрал 40 очков и 16 подборов

Энтони Дэвис стал главным героем матча с «Мемфисом».

Форвард доиграл встречу с «Гризлис» (116:110), несмотря на полученное в третьей четверти повреждение плеча.

Энтони набрал 40 очков, 16 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Дэвис покинул площадку в третьей 12-минутке, но вернулся в заключительной и набрал 12 очков в концовке.