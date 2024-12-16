Энтони Дэвис доиграл матч с «Мемфисом», несмотря на повреждение плеча. Форвард набрал 40 очков и 16 подборов
Энтони Дэвис стал главным героем матча с «Мемфисом».
Форвард доиграл встречу с «Гризлис» (116:110), несмотря на полученное в третьей четверти повреждение плеча.
Энтони набрал 40 очков, 16 подборов, 2 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Дэвис покинул площадку в третьей 12-минутке, но вернулся в заключительной и набрал 12 очков в концовке.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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