Леброн Джеймс и Энтони Дэвис оформили по дабл-даблу с 35 очками, повторив достижение Брайанта и О’Нила
Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили достижение Кобе Брайанта и Шакила О’Нила.
Звезды «Лейкерс» оформили по дабл-даблу с 35 и более набранными очками в проигранном матче с «Атлантой» (132:134 ОТ).
На счету Джеймса 39 очков, 10 подборов и 11 передач, в активе Дэвиса – 38 очков, 10 подборов и 8 передач.
Леброн и Энтони повторили результат легендарного дуэта «озерников» 2000 года.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
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