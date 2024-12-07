Леброн Джеймс и Энтони Дэвис оформили по дабл-даблу с 35 очками, повторив достижение Брайанта и О’Нила

Леброн Джеймс и Энтони Дэвис повторили достижение Кобе Брайанта и Шакила О’Нила.

Звезды «Лейкерс » оформили по дабл-даблу с 35 и более набранными очками в проигранном матче с «Атлантой» (132:134 ОТ).

На счету Джеймса 39 очков, 10 подборов и 11 передач, в активе Дэвиса – 38 очков, 10 подборов и 8 передач.

Леброн и Энтони повторили результат легендарного дуэта «озерников» 2000 года.