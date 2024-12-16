Игрок избил судью во время матча МЛБЛ
Игрок избил судью во время матча столичной лиги МЛБЛ.
Инцидент произошел во время матча между «Сбер ЦА» и Bulldogs. Представляющий последних Артем Толстиков набросился на рефери, нанес ему несколько ударов в голову и повалил на паркет.
Перед этим Толстиков получил пятый персональный фол.
На сайте РФБ в профиле команды Bulldogs написано, что Толстиков – заслуженный мастер спорта.
Как отмечает телеграм-канал «Перехват», Толстиков – персональный тренер в тренажерном зале и ведет фитнес для беременных, а также детские занятия. У него первый разряд по рукопашному бою и звание кандидата в мастера спорта по баскетболу.
В воскресенье он набрал 1 очко, 2 подбора и 1 перехват.
Случай нападения Артема Толстикова на судью будет рассматривать дисциплинарная комиссия Федерации баскетбола Москвы.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Телеграм-канал «Перехват»
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