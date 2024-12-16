Игрок избил судью во время матча МЛБЛ

Игрок избил судью во время матча столичной лиги МЛБЛ.

Инцидент произошел во время матча между «Сбер ЦА» и Bulldogs. Представляющий последних Артем Толстиков набросился на рефери, нанес ему несколько ударов в голову и повалил на паркет.

Перед этим Толстиков получил пятый персональный фол.

На сайте РФБ в профиле команды Bulldogs написано, что Толстиков – заслуженный мастер спорта.

Как отмечает телеграм-канал «Перехват», Толстиков – персональный тренер в тренажерном зале и ведет фитнес для беременных, а также детские занятия. У него первый разряд по рукопашному бою и звание кандидата в мастера спорта по баскетболу.

В воскресенье он набрал 1 очко, 2 подбора и 1 перехват.

Случай нападения Артема Толстикова на судью будет рассматривать дисциплинарная комиссия Федерации баскетбола Москвы.