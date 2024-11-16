Дрэймонд Грин повалил на паркет Зака Иди, схватив его за ногу. Вскоре он послал судью после удаления
Дрэймонд Грин отличился в матче с «Мемфисом» (123:118).
В концовке встречи форвард «Голден Стэйт» оказался на паркете и опрокинул новичка Зака Иди, схватив его за ногу.
Вскоре Грин был удален с двумя техническими. Покидая скамейку, он произнес «Fuck you» в адрес судьи.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Chaz NBA
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