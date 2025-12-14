4

Эван Мобли пропустит от 2 до 4 недель из-за растяжения икроножной мышцы

Мобли выбыл на 2-4 недели.

Форвард «Кливленда» Эван Мобли покинул вчерашний победный матч против «Вашингтона» (130:126) из-за дискомфорта в левой икре и прошел МРТ для определения тяжести травмы. До ухода с площадки он набрал 23 очка, 13 подборов и 6 результативных передач за 36 минут игры.

Клуб объявил, что Мобли пропустит 2-4 недели из-за растяжения икроножной мышцы левой ноги 1-й степени.

Помимо Мобли, в списке травмированных игроков «Кэвс» значатся Джарретт Аллен (палец), Сэм Меррилл (кисть), Лэрри Нэнс-младший (икра) и Макс Струс (стопа).

24-летний Мобли лидирует в команде по подборам (9,3 в среднем за игру) и блок-шотам (1,6), а также занимает второе место по набранным очкам (19,1), уступая только Доновану Митчеллу.

«Кливленд» имеет результат 15-11 и занимает седьмое место в Восточной конференции.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети «Кливленда»
