Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка
Джейлен Брансон стал автором эффектного момента.
Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон исполнил энклбрейкер в полуфинале Кубка НБА.
Брансон с помощью финта обрушил на паркет защитника «Мэджик» Энтони Блэка и набрал 2 очка броском с дистанции.
«Нью-Йорк» победил 132:120, Джейлен набрал 40 очков, 4 подбора и 8 передач.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Bleacher Report
