Джейлен Брансон уронил на паркет Энтони Блэка и набрал 2 очка

Джейлен Брансон стал автором эффектного момента.

Разыгрывающий «Никс» Джейлен Брансон исполнил энклбрейкер в полуфинале Кубка НБА.

Брансон с помощью финта обрушил на паркет защитника «Мэджик» Энтони Блэка и набрал 2 очка броском с дистанции.

«Нью-Йорк » победил 132:120, Джейлен набрал 40 очков, 4 подбора и 8 передач.