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«Хорошо, я в деле». Эргин Атаман рассказал, как «Панатинаикос» сохранил Кендрика Нанна при помощи Porsche

Эргин Атаман рассказал, как «Пао» удалось подписать контракт с Кендриком Канном.

«Прошла неделя переговоров, две недели, три недели. Но мы знали, что Кендрик очень счастлив в команде. Каждый раз, когда он приходил во фронт-офис, он не подписывал контракт. Он чего-то хотел. Наконец, Димитрис Яннакопулос сказал: «В придачу я дам тебе автомобиль, на твой выбор. Особенно, если мы выиграем Евролигу». И Кендрик ответил: «Хорошо, я в деле».

Затем он подписал контракт, мы выиграли Евролигу, и наш генеральный менеджер рассказал мне, что на первой встрече Нанн пришел и попросил специальную версию Lamborghini. В Греции такой автомобиль стоил больше миллиона евро, как половина контракта. Яннакопулос сказал: «Хорошо, я обещал тебе, но сейчас не могу найти этот автомобиль. Ты можешь принять Porsche?» Конечно, он был любезен, и они заключили сделку. Это был один из пунктов его контракта. Он профессионал и хороший парень.

Деньги плюс Porsche, но даже если бы он получил Lamborghini, я думаю, он получил бы меньше, чем контракт Шейна Ларкина», – посмеялся главный тренер «Панатинаикоса».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: подкаст Off The RECourt
Эргин Атаман
logoTurkish Airlines EuroLeague
Димитрис Яннакопулос
logoПанатинаикос
logoчемпионат Греции
logoКендрик Нанн
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