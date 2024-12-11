Марюс Григонис перенесет операцию на спине. Защитник «Пао» не играет с октября

Марюс Григонис в ближайшее время не появится на площадке.

Защитник «Панатинаикоса » в среду перенесет операцию на спине.

Литовский баскетболист не играет с 17 октября.

Первоначально «Пао» был опробован консервативный подход к лечению, но боль не прошла. После попытки вернуться к тренировкам Григонис снова почувствовал дискомфорт, что привело к решению об операции.

Время восстановления остается неизвестным.