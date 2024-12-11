Марюс Григонис перенесет операцию на спине. Защитник «Пао» не играет с октября
Марюс Григонис в ближайшее время не появится на площадке.
Защитник «Панатинаикоса» в среду перенесет операцию на спине.
Литовский баскетболист не играет с 17 октября.
Первоначально «Пао» был опробован консервативный подход к лечению, но боль не прошла. После попытки вернуться к тренировкам Григонис снова почувствовал дискомфорт, что привело к решению об операции.
Время восстановления остается неизвестным.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: SDNA
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