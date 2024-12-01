Кендрик Нанн был госпитализирован из-за плохого самочувствия

Кендрик Нанн пропускает матча против «Марусси».

Разыгрывающий «Панатинаикоса » почувствовал себя плохо незадолго до начала матча чемпионата Греции против «Марусси ». В целях предосторожности игрока доставили в больницу.

Во вторник, 3 декабря, «Пао» предстоит матч против «Барселоны» в рамках 13-го тура Евролиги .