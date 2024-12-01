Кендрик Нанн был госпитализирован из-за плохого самочувствия
Кендрик Нанн пропускает матча против «Марусси».
Разыгрывающий «Панатинаикоса» почувствовал себя плохо незадолго до начала матча чемпионата Греции против «Марусси». В целях предосторожности игрока доставили в больницу.
Во вторник, 3 декабря, «Пао» предстоит матч против «Барселоны» в рамках 13-го тура Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Eurohoops в соцсети X
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