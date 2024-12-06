Георгиос Принтезис: «Кендрик Нанн, возможно, величайший талант, когда-либо приезжавший в Грецию»
Легендарный форвард «Олимпиакоса», номер которого недавно был выведен из обращения в клубе, похвалил американского разыгрывающего «Панатинаикоса».
«Кендрик Нанн, по моему мнению, невероятный талант. Возможно, величайший из тех, кто приезжал в Грецию на моей памяти. Я помню Доминика Уилкинса, Эдди Джонсона и Дино Раджу, но он действительно особенный. Чем дольше он остается здесь, тем сильнее становится благодаря своему баскетбольному IQ. Речь не только о его навыках игры один на один. А о его мышлении вообще.
Что касается Саши Везенкова, мне нравится, как он набирает 20 очков в каждом матче. Это удивительно. Смотришь на табло, видишь 20 очков и не понимаешь, как это произошло. Он же вообще не касался мяча. Как так?» – поделился бывший баскетболист.
Кендрик Нанн набирает 18,4 очка, 3,3 подбора и 3,3 передачи в среднем в матчах Евролиги этого сезона.
На счету форварда «Олимпиакоса» Саши Везенкова 18,1 очко и 5,9 подбора в играх европейского турнира.
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