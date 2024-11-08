Винс Картер о словах Джа Морэнта в сторону «Лейкерс»: «Это может ему аукнуться»

Винс Картер не против позиции Джа Морэнта.

Разыгрывающий «Мемфиса » заявил , что «не любит» «Лейкерс » и что не боится никого, включая лидеров клуба из Лос-Анджелеса. В процессе игры Морэнт провоцировал противников жестом «слишком маленький».

«У меня была заноза в виде «Никс». Они обыграли меня всухую в плей-офф, после чего мне хотелось вернуть им должок. Это у меня получилось. Были игроки, которые мне не нравились, которых мне хотелось достать.

Так что я нормально отношусь к этой ситуации. Но нужно понимать, что ты должен быть готов ответить за свою позицию. Он, судя по всему, не против. Играет так, будто ему есть, что доказывать. Бесстрашно. Но это еще может ему аукнуться. Потому что Леброн , конечно, всегда играет, но теперь он будет играть по-настоящему», – улыбнулся Картер .