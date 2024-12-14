Эллиотт Фридман: «Мичков будет спортивным королем Филадельфии, если продолжит в том же духе. Вы можете видеть, как он становится личностью»

Эллиотт Фридман назвал Матвея Мичкова будущим спортивным королем Филадельфии.

20-летний форвард проводит первый сезон в НХЛ. На его счету 27 (11+16) очков в 28 матчах регулярного чемпионата за «Флайерс».

«Мичков будет владеть этим городом еще очень долго. Посмотрите на нынешних королей спорта Филадельфии – есть Брайс Харпер (бейсболист «Филадельфии Филлис » – Спортс’‘).

Есть игроки «Иглз» (команда НФЛ по американскому футболу – Спортс’‘), есть Джоэл Эмбиид (игрок «Филадельфии Севенти Сиксерс» в НБА – Спортс’‘).

Мичков будет королем этого города, если продолжит в том же духе. Команда должна стать лучше, но вы уже можете видеть, как он становится личностью», – сказал инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман на подкасте 32 Thoughts.

Мичков – основной претендент на «Колдер» по версии Ассоциации журналистов. Селебрини и Вульф – в числе фаворитов (ESPN)