За 34 года в НБА было 53 перелома лицевых костей. У Джоэла Эмбиида – уже три
Джоэл Эмбиид получил уже третий перелом лицевых костей за карьеру.
«Я откопал исследование 2020 года, в котором было обнаружено всего 53 случая переломов лицевых костей за 34 года в НБА. В том числе всего 15 переломов орбитальной кости и один перелом пазухи.
Только у одного Эмбиида уже три перелома», – пишет журналист PHLY Sports Дерек Боднер.
У звездного центрового «Филадельфии» диагностирован перелом лобной кости. Эмбиид получил травму незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: соцсети журналиста Дерека Боднера
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