За 34 года в НБА было 53 перелома лицевых костей. У Джоэла Эмбиида – уже три

Джоэл Эмбиид получил уже третий перелом лицевых костей за карьеру.

«Я откопал исследование 2020 года, в котором было обнаружено всего 53 случая переломов лицевых костей за 34 года в НБА . В том числе всего 15 переломов орбитальной кости и один перелом пазухи.

Только у одного Эмбиида уже три перелома», – пишет журналист PHLY Sports Дерек Боднер.

У звездного центрового «Филадельфии» диагностирован перелом лобной кости. Эмбиид получил травму незадолго до завершения первой половины матча с «Индианой» (107:121) после того, как игрок соперника Беннедикт Матурин случайно ударил его рукой во время борьбы за подбор.