Андреас Пистиолис о победе над МБА-МАИ: «Важно, что справились и вернули нужную энергию»

Андреас Пистиолис прокомментировал победу ЦСКА над МБА-МАИ – 84:67.

«Снова хочу выразить признательность нашим болельщикам, мы продолжаем серию домашних матчей, в которых получаем отличную поддержку.

Начали матч с плохой энергией. В нескольких предыдущих играх случается, что мы испытываем трудности в нападении, и это ведет к проблемам в защите. Мы промахиваемся, начинаем нервничать – и это сказывается и в оборонительных действиях.

Потому для меня особенно важно, что мы с этим справились и вернули нужную энергию где-то в середине второй четверти. Из последних матчей та энергия, которую мы показали во второй половине, больше всего напоминает мне то, что мы видели в матчах начала сезона», – сказал главный тренер ЦСКА .