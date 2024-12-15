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«Бруклин» получит Риса Бикмана в рамках обмена Денниса Шредера

Рис Бикман перейдет из «Голден Стэйт» в «Бруклин».

«Нетс» приобретут защитника Риса Бикмана (23 года, 191 см) в рамках обмена Денниса Шредера в «Уорриорз» и отчислят Цуя Юнси. 

21-летний китайский защитник получил разрыв крестообразной связки левого колена и пропустит остаток сезона.

Также в результате обмена Шредера «Нетс» получат три драфт-пика второго раунда – пики «Атланты» 2026 и 2028 годов и пик «Голден Стэйт» 2029 года. «Нетс» отдадут пик второго раунда 2025 года, принадлежавший «Майами».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт журналиста HoopsHype Майкла Скотто в соцсети X
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