Джа Морэнт об инциденте с Жорди Фернандесом: «Я троллил, просто чтобы их взбесить, и мне это удалось»
Джа Морэнт прокомментировал инцидент с главным тренером «Нетс» Жорди Фернандесом.
«Я троллил, просто чтобы их взбесить, и мне это удалось. Вот и все. Я не сделал ничего особенного.
Я не сказал ничего плохого. Если вы посмотрите видео, я просто сказал «да». Если «да» неуважительно или заставляет вас чувствовать себя как-то так, то пусть так и будет», – сказал разыгрывающий «Мемфиса».
Лидер «Гризлис» подошел к Фернандесу и вызывающе посмотрел на тренера после попадания под сирену о завершении второй четверти.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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