«Голден Стэйт» активно пытается приобрести Денниса Шредера

«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в приобретении Денниса Шредера.

Стороны ведут глубокие переговоры, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

31-летний разыгрывающий «Бруклина » в нынешнем сезоне провел 23 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 3,0 подбора, 6,6 передачи и 1,1 перехвата. «Нетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 10-15.