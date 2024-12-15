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«Голден Стэйт» активно пытается приобрести Денниса Шредера

«Голден Стэйт» серьезно заинтересован в приобретении Денниса Шредера.

Стороны ведут глубокие переговоры, сообщает инсайдер ESPN Шэмс Чарания.

31-летний разыгрывающий «Бруклина» в нынешнем сезоне провел 23 матча, набирая в среднем 18,4 очка, 3,0 подбора, 6,6 передачи и 1,1 перехвата. «Нетс» идут на 10-м месте в Восточной конференции с результатом 10-15.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница инсайдера ESPN Шэмса Чарании в соцсети X
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