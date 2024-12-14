Жан-Пьер Анклер избран 14-м президентом Федерации баскетбола Франции

Новым президентом Федерации баскетбола Франции стал Жан-Пьер Анклер.

По итогам выборной Генеральной ассамблеи, состоявшейся в Париже, Жан-Пьер Анклер был избран президентом Федерации баскетбола Франции на четырехлетний срок.

Он стал 14-м президентом федерации и сменил Жан‑Пьера Сьюта, который руководил организацией с 2010 года.

Как официально заявила Федерация баскетбола Франции, бывший вице-президент Жан-Пьер Анклер был избран абсолютным большинством голосов – 95,41 процента.