Венсан Колле стал советником Французской федерации баскетбола

Экс-главный тренер сборной Франции Венсан Колле получил новую роль

Известный специалист стал специальным советником Французской федерации баскетбола.

Колле призван давать советы по подготовке французских игроков и тренеров.

61-летний тренер провел в сборной 15 лет с марта 2009 года и стал самым успешным тренером в истории национальной команды. В его активе 8 медалей: 2 олимпийских серебра, 2 бронзы чемпионатов мира, и медали всех достоинств (2 серебра) Евробаскета. Он решил покинуть пост после ОИ-2024.

Колле сможет покинуть должность в федерации, если захочет вернуться к тренерской практике.