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Федерация баскетбола Франции подтвердила уход Венсана Колле с поста главного тренера сборной

Венсан Колле покинет сборную Франции

Федерация баскетбола Франции подтвердила информацию изданию BE Basket. Главный тренер решил завершить работу в команде после Олимпиады в Париже, где вывел Францию в финал баскетбольного турнира и уступил США.

Колле провел в сборной 15 лет с марта 2009 года и стал самым успешным тренером в истории национальной команды. В его активе 8 медалей: 2 олимпийских серебра, 2 бронзы чемпионатов мира, и медали всех достоинств (2 серебра) Евробаскета.

Игроки сборной хотели, чтобы тренер остался во главе команды. Баскетболисты выразили заинтересованность в кандидатуре Кенни Эткинсона в качестве преемника, но работа в «Кливленде», скорее всего, воспрепятствует этому назначению.

Фредерик Фату является основным претендентом на должность и пройдет собеседование в ближайшее время.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: BE Basket
переходы
Венсан Колле
Фредерик Фату
logoсборная Франции
logoолимпийский баскетбольный турнир
Федерация баскетбола Франции
logoКенни Эткинсон
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