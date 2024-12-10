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«Сказали, что будут большие проблемы». Тренер французской команды 3х3 рассказал, как федерация не пустила их в Россию

Тренер французской команды 3х3 рассказал, как федерация не пустила их в Россию.

Главный тренер французской команды 3х3 Ermont Оливье Марвилье рассказал о трудностях, с которыми команда столкнулась при поездке в Калугу для участия в Суперфинале Единой континентальной лиги.

«Мы подготовились и полетели через Стамбул. В Стамбуле нам сообщили, что не стоит лететь дальше. Сказали, что будут большие проблемы, причем это шло не от федерации, а с более высокого уровня. Федерация просто делает то, что им говорят. Моя команда вернулась в Париж.

Я сам поехал в Россию. Думаю, будут большие разговоры, но у меня были свои аргументы. Если будет какое-то наказание, то готов принять удар на себя.

Я обращался в нашу федерацию с просьбой разрешить участие, но мне ответили, что лучше не ехать. Тогда мы решили подождать. Через какое-то время наш клуб должен был участвовать в турнире в Китае, но у нас не хватало средств. Мы снова обратились за поддержкой, но, к сожалению, ее не получили.

Что в итоге решили? Я принял решение самостоятельно. Турнир в России был для нас хорошей возможностью. Несмотря на запрет, я дал согласие на участие», — рассказал Марвилье.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Чемпионат»
Федерация баскетбола Франции
происшествия
Баскетбол 3х3
Политика
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