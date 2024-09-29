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Букмекерские компании потеряли миллионы евро из-за нового правила в Кубке Франции

Кубок Франции начался со скандала.

Французская баскетбольная федерация ввела правило гандикапа на кубковые матчи. Стартовое преимущество в очках отражает разницу в уровне лиг участвующих в турнире клубов. Фора дается с шагом в 7 очков в зависимости от разницы дивизионов (7 очков – смежные дивизионы, 14 – с разницей в два и т.д.).

В первых матчах турнира существенные суммы были поставлены на количество очков в первой четверти от команд нижних дивизионов. По сообщению L’Equipe, букмекерские компании потеряли миллионы евро в результате ставок на несколько сотен тысяч евро.

Букмекеры приостановили выплаты по матчам Кубка Франции 23-25 сентября. Производятся проверки в адрес игроков, принимавших участие в соответствующих матчах 1/64 турнира.

«Программное обеспечение не позволило добавить гандикап к счету перед матчем. Статистики использовали имеющиеся в их распоряжении методы, чтобы отразить счет в протоколе. Федерация производит корректировки в данных соответствующих матчей. Это не повлияло на финальные результаты и победителей.

Спортивная составляющая турнира не нарушена. Федерация устранит сложности к следующему этапу турнира», – заявила пресс-служба французской федерации.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: L’Equipe
происшествия
Кубок Франции
Федерация баскетбола Франции
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