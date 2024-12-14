Фил Джексон об уходе из «Лейкерс» в 2004-м: «У Кобе Брайанта были очень тяжелые времена, и он был неуважителен»

Фил Джексон рассказал, почему он на самом деле ушел из «Лейкерс» в 2004 году.

«У Кобе были очень тяжелые времена в тот год, и он был неуважителен.

Поэтому я пошел и сказал руководству клуба, что, хотя мы и ведем переговоры о контракте, я считаю, что Кобе невозможно тренировать, с ним трудно справиться и, вероятно, я не лучший тренер для него», – рассказал легендарный тренер.

В 2003 году Брайант был обвинен в изнасиловании. Хотя Кобе пропустил всего один матч из-за проблем с законом, было пять случаев, когда он присутствовал на судебном слушании в Колорадо, а затем летел в Лос-Анджелес на игру.