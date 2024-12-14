Стефон Марбери: «Потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу»

Стефон Марбери объяснил, почему потерял уважение к Леброну Джеймсу.

«Да, я потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу , когда он проявил неуважение к моему бренду, который помогал людям в Акроне, штат Огайо. Так было и будет всю жизнь. Так что все в порядке, я справлюсь с этим», – написал двукратный участник Матча всех звезд.

«Я не сделал ничего плохого, сказав то, что сказал. Я простил его, теперь это в прошлом. Леброн кажется мне банальным. Он последователь и пытается вписаться. Я знал его еще тогда, когда у него не получилось высморкаться, и сопли потекли по щеке. Успокойтесь, вы полностью исказили мои слова», – позже ответил Марбери подписчику.