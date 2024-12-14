2

Стефон Марбери: «Потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу»

Стефон Марбери объяснил, почему потерял уважение к Леброну Джеймсу.

«Да, я потерял всякое уважение к Леброну Джеймсу, когда он проявил неуважение к моему бренду, который помогал людям в Акроне, штат Огайо. Так было и будет всю жизнь. Так что все в порядке, я справлюсь с этим», – написал двукратный участник Матча всех звезд.

«Я не сделал ничего плохого, сказав то, что сказал. Я простил его, теперь это в прошлом. Леброн кажется мне банальным. Он последователь и пытается вписаться. Я знал его еще тогда, когда у него не получилось высморкаться, и сопли потекли по щеке. Успокойтесь, вы полностью исказили мои слова», – позже ответил Марбери подписчику.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Стефона Марбери в соцсети X
logoЛеброн Джеймс
Стефон Марбери
logoНБА
logoЛейкерс
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чипсы, жареная курица, пончики и джамбалайя. От какой вредной пищи не могут отказаться звезды НБА?
15сегодня, 15:15
Лука Дончич набрал 12 тысяч очков в НБА за 419 матчей. Это лучший результат после Джордана (368)
35сегодня, 09:55
«Лейкерс» без Леброна еще ужаснее – потеряли 21 раз против «Миннесоты»
9сегодня, 09:30
Док Риверс о спортивном долголетии Джеймса: «Большинство людей не стали бы делать то, что делает Леброн за пределами площадки»
3сегодня, 09:29
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
За 34 года в НБА было 53 перелома лицевых костей. У Джоэла Эмбиида – уже три
14 минут назад
Стефен Карри о завершении карьеры: «Не думаю, что уже близок к этому»
123 минуты назад
Кубок НБА. 1/2 финала. «Милуоки» сыграет с «Атлантой», «Оклахома» – с «Хьюстоном»
334 минуты назад
Рик Махорн: «Мне не нравится, что социальные сети используют для продвижения разной чуши»
136 минут назад
Совладелица «Вашингтона» раскритиковала Time: «Когда вы продолжаете выделять одного игрока, это создает неприятные чувства»
4сегодня, 16:11
Джабари Смит: «Со стороны люди могут видеть в Диллоне Бруксе сумасшедшего чувака, но на самом деле он лидер»
1сегодня, 15:53
«Буллс» и «Хорнетс» установили рекорд НБА по количеству смазанных трехочковых в одном матче – 75
5сегодня, 15:43
Джим Джексон: «Карим Абдул-Джаббар – лучший в истории»
6сегодня, 14:29
Фил Джексон об уходе из «Лейкерс» в 2004-м: «У Кобе Брайанта были очень тяжелые времена, и он был неуважителен»
3сегодня, 14:21
Единая лига ВТБ. «Автодор» взял верх над «Самарой», «Уралмаш» в гостях обыграл «Астану»
4сегодня, 14:08
Ко всем новостям
Последние новости
Зак Ледэй – MVP 15-го раунда Евролиги
сегодня, 15:27
«Галатасарай» близок к подписанию Майкла Янга
сегодня, 15:21
Чарльз Ли выпустил Таджа Гибсона на последней минуте по просьбе болельщиков «Буллс»
1сегодня, 15:10Видео
Антон Карданахишвили установил личный рекорд по количеству передач в одном матче – 12
сегодня, 14:48
Билл Симмонс: «А что, если гарантировать победителю Кубка НБА шестой номер посева в плей-офф?»
7сегодня, 14:40
Георгиос Барцокас об уходе Филипа Петрушева: «Не хотел его отпускать, он сам захотел уйти»
сегодня, 13:54
Джа Морэнт об инциденте с Жорди Фернандесом: «Я троллил, просто чтобы их взбесить, и мне это удалось»
6сегодня, 13:17
Винс Хантер избежал серьезной травмы колена. Центровой «Зенита» в ближайшее время возобновит тренировки
сегодня, 12:23
Вячеслав Зайцев провел 400-й матч в Единой лиге ВТБ. Он стал вторым после Никиты Курбанова, кто добрался до этой отметки
1сегодня, 11:31
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Каршияка», «Фенербахче» примет «Тофаш»
сегодня, 11:19
Рекомендуем