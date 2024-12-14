Док Риверс о спортивном долголетии Джеймса: «Большинство людей не стали бы делать то, что делает Леброн за пределами площадки»

Док Риверс порассуждал о спортивном долголетии Леброна Джеймса.

По мнению специалиста, ключевым фактором является усердная работа, которую 39-летний форвард «Лейкерс » проделывает для поддержания формы и восстановления.

«То, что делает Леброн в 40 лет... Я всегда говорю Яннису, когда мы начинаем разбирать видео вместе: «Ты единственный в своем роде, других таких нет». То же самое с Леброном. Мы еще не видели никого, кто был бы похож на Леброна.

Леброн очень серьезно относится к своему телу, очень заботится о нем. Большинство людей не стали бы делать то, что делает Леброн за пределами площадки, поэтому они и не задерживаются надолго. Леброн решил заниматься всеми возможными процедурами, поэтому он все еще играет», – считает главный тренер «Бакс».