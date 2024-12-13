Пол Джордж о Джоэле Эмбииде: «Мы долго выстраиваем свою репутацию, а потом случается травма, после которой понимаем, что уже не те»

Пол Джордж прокомментировал состояние Джоэла Эмбиида.

«Это сложно понять, пока не прошел через что-то подобное. Самая тяжелая часть баскетбола. Мы долго выстраиваем свой образ, нарабатываем репутацию, в этом процессе участвуют пресса, баскетбольное сообщество, фанаты. А потом случается травма, после которой ты понимаешь, что уже не тот. Но от тебя ожидают того же самого. Это тяжело психологически, когда выходишь на площадку. Как максимально приблизиться к прежнему уровню, переориентировать свой арсенал?

На 100% понимаю, что с ним происходит. Это битва, преодоление ментальных трудностей. Он доминировал на площадке, мог делать все. Теперь он столкнулся с недостатком физических возможностей.

Но каждый случай индивидуален. Ему предстоит найти свой путь. Единственное, что я могу, – поддерживать его», – заключил форвард «Сиксерс».