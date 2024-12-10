Кейтлин Кларк названа спортсменом года по версии журнала Time

Журнал Time назвал суперзвезду «Индианы» Кейтлин Кларк спортсменом 2024 года.

22-летний защитник вывела команду университета Айова в финал NCAA, побила рекорд NCAA по количеству очков, стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.

Когда Кларк попросили охарактеризовать год одним словом, она выбрала слово «исторический».

«Мне удалось увлечь так много людей, которые никогда не смотрели женский спорт, не говоря уже о женском баскетболе, и превратить их в болельщиков», — сказала баскетболистка.