Кейтлин Кларк названа спортсменом года по версии журнала Time
Журнал Time назвал суперзвезду «Индианы» Кейтлин Кларк спортсменом 2024 года.
22-летний защитник вывела команду университета Айова в финал NCAA, побила рекорд NCAA по количеству очков, стала новичком года в женской НБА, побив рекорд по количеству передач за один сезон, а также поспособствовала взлету рейтингов и посещаемости лиги.
Когда Кларк попросили охарактеризовать год одним словом, она выбрала слово «исторический».
«Мне удалось увлечь так много людей, которые никогда не смотрели женский спорт, не говоря уже о женском баскетболе, и превратить их в болельщиков», — сказала баскетболистка.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Time
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