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Зак Ледэй – MVP 15-го раунда Евролиги

Зак Ледэй признан MVP 15-го раунда Евролиги.

Тяжелый форвард «Милана» помог команде одержать выездную победу над «Барселоной» (94:81), обновив личный рекорд результативности в одном матче – 33 очка.

Американец реализовал 6 из 10 двухочковых, 4 из 4 трехочковых и 9 из 9 штрафных, а также сделал 4 подбора и 1 перехват.

Ледэй получил награду MVP раунда в третий раз за свою 177-матчевую карьеру. Ранее он получил эту награду в 10-м раунде сезона-2018/19 и 7-м раунде текущего сезона.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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logoМилан
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Зак Ледэй
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