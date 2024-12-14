Зак Ледэй – MVP 15-го раунда Евролиги
Зак Ледэй признан MVP 15-го раунда Евролиги.
Тяжелый форвард «Милана» помог команде одержать выездную победу над «Барселоной» (94:81), обновив личный рекорд результативности в одном матче – 33 очка.
Американец реализовал 6 из 10 двухочковых, 4 из 4 трехочковых и 9 из 9 штрафных, а также сделал 4 подбора и 1 перехват.
Ледэй получил награду MVP раунда в третий раз за свою 177-матчевую карьеру. Ранее он получил эту награду в 10-м раунде сезона-2018/19 и 7-м раунде текущего сезона.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евролиги
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