Георгиос Барцокас об уходе Филипа Петрушева: «Не хотел его отпускать, он сам захотел уйти»
Георгиос Барцокас признался, что не хотел отпускать Филипа Петрушева.
«Я подписал его в прошлом году из США. Конечно, я не хотел его отпускать, он сам захотел уйти. Нельзя держать того, кто не хочет оставаться, он помог нам выиграть Суперкубок.
Но мы люди, мы должны работать и жить в той среде, в которой хотим. Если бы он был у нас, ситуация была бы совсем другой, нам не хватает его подборов, его таланта.
У нас также есть Мустафа Фалль и Мозес Райт, оба выбыли по другим причинам. Иногда дело в удаче, иногда в чем-то еще», – сказал главный тренер «Олимпиакоса».
Петрушев перешел в «Црвену Звезду» в аренду.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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