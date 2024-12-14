Георгиос Барцокас об уходе Филипа Петрушева: «Не хотел его отпускать, он сам захотел уйти»

Георгиос Барцокас признался, что не хотел отпускать Филипа Петрушева.

«Я подписал его в прошлом году из США. Конечно, я не хотел его отпускать, он сам захотел уйти. Нельзя держать того, кто не хочет оставаться, он помог нам выиграть Суперкубок.

Но мы люди, мы должны работать и жить в той среде, в которой хотим. Если бы он был у нас, ситуация была бы совсем другой, нам не хватает его подборов, его таланта.

У нас также есть Мустафа Фалль и Мозес Райт, оба выбыли по другим причинам. Иногда дело в удаче, иногда в чем-то еще», – сказал главный тренер «Олимпиакоса ».

Петрушев перешел в «Црвену Звезду » в аренду.