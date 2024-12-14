Шарль Каюди из «Виллербана» пропустит 4 недели

Шарль Каюди выбыл из строя на длительный срок.

38-летний форвард «Виллербана » в ближайшие 4 недели не сможет играть из-за спортивной грыжи.

В 6-м для себя сезоне Евролиги ветеран в среднем набирает 3,5 очка и 1,2 подбора за игру.