Адмирал Скофилд покинул «Виллербан»
Адмирал Скофилд и «Виллербан» расторгли контракт по обоюдному согласию.
Французский клуб официально объявил о расторжении контракта с форвардом (27 лет, 197 см) по обоюдному согласию сторон.
В 7 матчах Евролиги Скофилд набирал в среднем 6,2 очка и делал 2,2 подбора.
Большую часть карьеры американец провел, играя за команды G-лиги. «Виллербан» стал его первым опытом в Европе.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: BasketNews
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