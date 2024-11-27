Адмирал Скофилд покинул «Виллербан»

Адмирал Скофилд и «Виллербан» расторгли контракт по обоюдному согласию.

Французский клуб официально объявил о расторжении контракта с форвардом (27 лет, 197 см) по обоюдному согласию сторон.

В 7 матчах Евролиги Скофилд набирал в среднем 6,2 очка и делал 2,2 подбора.

Большую часть карьеры американец провел, играя за команды G-лиги. «Виллербан » стал его первым опытом в Европе.