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Фуркан Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика

Фуркан Коркмаз получил перелом копчика.

Снайпер «Монако» вновь травмировался, на этот раз получив перелом копчика во время тренировки.

Коркмаз должен был присоединиться к сборной Турции на время окна ФИБА после пропуска двух последних матчей «Монако» в Евролиге. Ожидается, что форвард вернется на площадку не раньше декабря.

Бывший игрок НБА уже пропустил несколько матчей в начале этого сезона из-за травмы мышцы правой ноги.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bebasket
logoМонако
logoTurkish Airlines EuroLeague
травмы
logoФуркан Коркмаз
logoчемпионат Франции
logoсборная Турции
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