Фуркан Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика

Фуркан Коркмаз получил перелом копчика.

Снайпер «Монако » вновь травмировался, на этот раз получив перелом копчика во время тренировки.

Коркмаз должен был присоединиться к сборной Турции на время окна ФИБА после пропуска двух последних матчей «Монако» в Евролиге . Ожидается, что форвард вернется на площадку не раньше декабря.

Бывший игрок НБА уже пропустил несколько матчей в начале этого сезона из-за травмы мышцы правой ноги.