Фуркан Коркмаз выбыл на несколько недель из-за перелома копчика
Фуркан Коркмаз получил перелом копчика.
Снайпер «Монако» вновь травмировался, на этот раз получив перелом копчика во время тренировки.
Коркмаз должен был присоединиться к сборной Турции на время окна ФИБА после пропуска двух последних матчей «Монако» в Евролиге. Ожидается, что форвард вернется на площадку не раньше декабря.
Бывший игрок НБА уже пропустил несколько матчей в начале этого сезона из-за травмы мышцы правой ноги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Bebasket
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