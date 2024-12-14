Эргин Атаман: «Играли как молодежная команда»
«Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос» у себя дома (93:67).
Греческий клуб лишился на гостевой матч дисквалифицированного разыгрывающего Кендрика Нанна.
«Мы начали игру очень плохо, смазали кучу простых бросков из-под кольца в исполнении наших «больших». И потеряли контроль. Противник провел отличный матч. С учетом вернувшегося Шейна Ларкина они играли по-другому. Мы знакомы с этим их домашним стилем.
Мы не сумели найти ответ в своем нападении. Очень плохо показали себя. Невероятно. Играли как молодежный состав.
В спорте такое случается. Нам не хватило нашего основного атакующего игрока. У игроков периметра не пошли броски. Бывает. Поздравления сопернику», – заключил главный тренер «Пао».
Команды сравнялись в таблице турнира по балансу побед и поражений (8-7).
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий