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Эргин Атаман: «Играли как молодежная команда»

Эргин Атаман раскритиковал свой коллектив.

«Анадолу Эфес» крупно обыграл «Панатинаикос» у себя дома (93:67).

Греческий клуб лишился на гостевой матч дисквалифицированного разыгрывающего Кендрика Нанна.

«Мы начали игру очень плохо, смазали кучу простых бросков из-под кольца в исполнении наших «больших». И потеряли контроль. Противник провел отличный матч. С учетом вернувшегося Шейна Ларкина они играли по-другому. Мы знакомы с этим их домашним стилем.

Мы не сумели найти ответ в своем нападении. Очень плохо показали себя. Невероятно. Играли как молодежный состав.

В спорте такое случается. Нам не хватило нашего основного атакующего игрока. У игроков периметра не пошли броски. Бывает. Поздравления сопернику», – заключил главный тренер «Пао».

Команды сравнялись в таблице турнира по балансу побед и поражений (8-7).

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
logoАнадолу Эфес
Эргин Атаман
logoПанатинаикос
logoКендрик Нанн
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