Евролига не стала снимать дисквалификацию с Кендрика Нанна, который пропустит матч с «Анадолу Эфесом»

Апелляция «Панатинаикоса» была отклонена.

Греческий клуб пытался отменить решение о дисквалификации разыгрывающего Кендрика Нанна за неуважительное отношение к арбитру на 1 игру, однако не смог добиться своего.

Американский защитник пропустит следующую встречу в рамках Евролиги . Турецкий «Анадолу Эфес » примет у себя на площадке действующего чемпиона из Греции.

Кроме Нанна «Панатинаикос » не сможет рассчитывать на травмированных защитника Марюса Григониса и форварда Костаса Адетокумбо .

Нанн набирает 18,4 очка, 3,3 передачи и 3,3 подбора в матчах европейского клубного турнира.