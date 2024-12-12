Евролига не стала снимать дисквалификацию с Кендрика Нанна, который пропустит матч с «Анадолу Эфесом»
Апелляция «Панатинаикоса» была отклонена.
Греческий клуб пытался отменить решение о дисквалификации разыгрывающего Кендрика Нанна за неуважительное отношение к арбитру на 1 игру, однако не смог добиться своего.
Американский защитник пропустит следующую встречу в рамках Евролиги. Турецкий «Анадолу Эфес» примет у себя на площадке действующего чемпиона из Греции.
Кроме Нанна «Панатинаикос» не сможет рассчитывать на травмированных защитника Марюса Григониса и форварда Костаса Адетокумбо.
Нанн набирает 18,4 очка, 3,3 передачи и 3,3 подбора в матчах европейского клубного турнира.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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