«Травмы, соцсети, стиль игры». Патрик Беверли назвал причины падения просмотров НБА

Патрик Беверли порассуждал о снижении рейтинга просмотров НБА.

«Первое – футбол.

Второе – травмы. Вы не показываете ваш лучший продукт. Это находится за рамками контроля лиги.

Третье – соцсети, вы можете наблюдать за матчами не подключаясь к трансляциям.

Четвертое – стиль игры. Многие не хотят видеть огромное количество трехочковых.

Пятое – популярность игроков. Раньше ты следил за одним Кармело Энтони и стабильно смотрел его матчи. Теперь все следят за всеми, у всех игроков однообразная фанатская база», – заключил баскетболист в своем подкасте.