«Травмы, соцсети, стиль игры». Патрик Беверли назвал причины падения просмотров НБА
Патрик Беверли порассуждал о снижении рейтинга просмотров НБА.
«Первое – футбол.
Второе – травмы. Вы не показываете ваш лучший продукт. Это находится за рамками контроля лиги.
Третье – соцсети, вы можете наблюдать за матчами не подключаясь к трансляциям.
Четвертое – стиль игры. Многие не хотят видеть огромное количество трехочковых.
Пятое – популярность игроков. Раньше ты следил за одним Кармело Энтони и стабильно смотрел его матчи. Теперь все следят за всеми, у всех игроков однообразная фанатская база», – заключил баскетболист в своем подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: PatBevPod в сети X
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