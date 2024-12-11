Дирк Новицки станет экспертом на Amazon Prime Video
Дирк Новицки присоединится к Amazon в качестве эксперта НБА.
Ожидается, что чемпион НБА 2011 года в составе «Далласа» и 14-кратный участник Матча всех звезд Дирк Новицки начнет свою карьеру на телевединеии, присоединившись к Amazon Prime Video для освещения матчей НБА, начиная с сезона-2025/26.
По словам инсайдера Марка Стейна, Новицки и Amazon близки к заключению сделки.
В следующем сезоне Amazon и NBC присоединятся к Disney (ABC/ESPN) в качестве владельцев медиаправ НБА, заменив TNT.
Ранее на этой неделе сообщалось, что Amazon согласился нанять Яна Игла и сделать его своим главным комментатором матчей, но пока не нанял ни одного эксперта. В числе кандидатов назывались Новицки, Блэйк Гриффин, Ричард Джефферсон и Стэн Ван Ганди.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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