Джереми Сохан примет участие в Евробаскете-2025 в составе сборной Польши
Джереми Сохан сыграет за сборную Польши
Официальный аккаунт национальной команды в сети X объявил об участии форварда в Евробаскете-2025.
Баскетболист «Сан-Антонио» собирался принять участие в олимпийском баскетбольном турнире, несмотря на восстановление после операции. Польша не попала на Олимпиаду в Париже, уступив Финляндии в квалификационной стадии.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети сборной Польши
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