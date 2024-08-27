Джереми Сохан примет участие в Евробаскете-2025 в составе сборной Польши

Джереми Сохан сыграет за сборную Польши

Официальный аккаунт национальной команды в сети X объявил об участии форварда в Евробаскете-2025.

Баскетболист «Сан-Антонио » собирался принять участие в олимпийском баскетбольном турнире, несмотря на восстановление после операции. Польша не попала на Олимпиаду в Париже, уступив Финляндии в квалификационной стадии.