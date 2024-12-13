«Панатинаикос» и «Фенербахче» отрицают контакты с ФИБА и НБА по поводу новой европейской лиги
«Панатинаикос» и «Фенербахче» заявили о ложности информации о переговорах с НБА.
Ранее испанское издание Relevo сообщало, что НБА видит эти клубы и «Реал» основными целями для начала кампании по созданию нового европейского турнира к сезону-2026/27.
«Панатинаикос» и «Фенербахче», являющиеся акционерами Евролиги, поспешили опровергнуть слухи о контактах с ФИБА или НБА в рамках подобных дискуссий.
Заявления об интересе американской лиги к европейскому рынку активизировались во время Олимпиады во Франции этим летом. Недавно генеральный секретарь ФИБА Андреас Заглис подтвердил «серьезный» статус ведущихся переговоров.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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