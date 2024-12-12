НБА заинтересована в «Панатинаикосе», «Реале» и «Фенербахче»
Стали известны три клуба Евролиги, которыми интересуется НБА.
По данным испанского издания Relevo, НБА уже связалась с греческим «Панатинаикосом», и ждет действий от других команд, таких как испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче», чтобы узнать их позицию относительно нового проекта.
Согласно источнику, НБА намерена запустить лигу в Европе уже в сезоне-2026/27, и эти клубы представлены как «цели».
Ранее сообщалось, что НБА и ФИБА обсуждают возможность создания новой европейской лиги. По словам генерального секретаря ФИБА Андреаса Загклиса, более подробная информация станет известна в следующем месяце.
«Панатинаикос», «Реал» и «Фенербахче» являются акционерами Евролиги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Relevo
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