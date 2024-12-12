НБА заинтересована в «Панатинаикосе», «Реале» и «Фенербахче»

Стали известны три клуба Евролиги, которыми интересуется НБА.

По данным испанского издания Relevo, НБА уже связалась с греческим «Панатинаикосом », и ждет действий от других команд, таких как испанский «Реал» и турецкий «Фенербахче », чтобы узнать их позицию относительно нового проекта.

Согласно источнику, НБА намерена запустить лигу в Европе уже в сезоне-2026/27, и эти клубы представлены как «цели».

Ранее сообщалось, что НБА и ФИБА обсуждают возможность создания новой европейской лиги. По словам генерального секретаря ФИБА Андреаса Загклиса, более подробная информация станет известна в следующем месяце.

«Панатинаикос», «Реал » и «Фенербахче» являются акционерами Евролиги .