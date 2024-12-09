ФИБА и НБА ведут «серьезные переговоры» о создании новой европейской баскетбольной лиги

Андреас Заглис рассказал о совместной работе с НБА.

Генеральный секретарь ФИБА прокомментировал европейский интерес на пресс-конференции, заявив, что ФИБА и НБА ведут «серьезные переговоры» о создании новой баскетбольной лиги в Европе.

«У НБА очевидный интерес и текущее обсуждение с ФИБА. Мы пытались вовлечь компанию, которая управляет Евролигой . Пытались свести обе стороны, но это оказалось невозможным.

Так что теперь наша работа заключается в продолжении переговоров с партнерами из НБА.

Баскетбол в Европе не реализует свой коммерческий потенциал.

ФИБА старается быть последовательной. Мы хотим роста нашего спорта, но хотим и защитить фундаментальные принципы экосистемы, от которых зависят не только правила, календарь, но и состояние сборных, национальные лиги. Система заключается не только в разработанной структуре чемпионатов, но и 500-600 клубах нижнего уровня, которые поддерживают пирамиду, выпускающую игроков и обеспечивающую нынешний уровень баскетбола», – заявил Заглис.