Джимми Батлер о реакции своего агента на слухи об обмене: «Хоть кто-то до конца остается на моей стороне»

Джимми Батлер поддержал своего агента, высказавшегося в адрес Шэмса Чарании.

Бернард Ли назвал информацию об интересе Батлера к уходу из «Майами » и возможных направлениях продолжения карьеры «чушью» и обрушился с критикой на главного инсайдера ESPN.

Форвард «Майами» поддержал его на пресс-коференции.

«Мне это чертовски понравилось. Пришлось по душе. Всеми руками за такую реакцию. Он был моим агентом, но теперь мы как братья. Мы теперь вместе до конца. Хоть кто-то всегда остается на моей стороне», – ответил Батлер на вопрос об инциденте.