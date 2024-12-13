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Джимми Батлер о реакции своего агента на слухи об обмене: «Хоть кто-то до конца остается на моей стороне»

Джимми Батлер поддержал своего агента, высказавшегося в адрес Шэмса Чарании.

Бернард Ли назвал информацию об интересе Батлера к уходу из «Майами» и возможных направлениях продолжения карьеры «чушью» и обрушился с критикой на главного инсайдера ESPN.

Форвард «Майами» поддержал его на пресс-коференции.

«Мне это чертовски понравилось. Пришлось по душе. Всеми руками за такую реакцию. Он был моим агентом, но теперь мы как братья. Мы теперь вместе до конца. Хоть кто-то всегда остается на моей стороне», – ответил Батлер на вопрос об инциденте.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Пресс-конференция Джимми Батлера, соцсети обозревателя Брендана Тобина
logoНБА
logoМайами
Шэмс Чарания
logoДжимми Батлер
возможные переходы
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