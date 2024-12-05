Ник Нерс: «Есть вероятность, что Джоэл Эмбиид сыграет в пятницу»
Джоэл Эмбиид может вернуться в пятницу в матче против «Орландо».
«Я думаю, что есть вероятность», – сказал главный тренер «Филадельфии» Ник Нерс.
Ранее сообщалось, что Эмбиид, который отсутствовал по личным причинам и из-за травмы левого колена, возобновил тренировки и начинает наращивать нагрузки.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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