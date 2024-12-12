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Ник Нерс: «Пол Джордж и Джоэл Эмбиид наконец сыграли вместе. Теперь можно начать подстройку»

Ник Нерс видит повод для оптимизма в ближайшем будущем «Сиксерс».

«Филадельфия» выиграла 4 из последних 5 матчей. Гостевая победа над «Чикаго» (108:100) стала первой для «большого трио» Джоэла Эмбиида, Пол Джорджа и Тайриза Макси.

«Было несколько комбинаций, которые Эмбиид и Джордж разыгрывали вдвоем, когда мне показалось, что может быть лучше, не так ли? Теперь можно показать им это и развернуть в нужном направлении в совместной игре.

Здесь наш потенциал для быстрого роста, потому что они наконец сыграли вместе. Теперь мы можем начать подстройку.

Последние 6 или 7 матчей мы выглядим очень неплохо. Но есть еще масса простых вещей, в которых мы можем стать лучше прямо сейчас», – заключил специалист.

«Филадельфию» ждет отрезок из 14 матчей, 9 из которых будут против команд с отрицательной разницей побед и поражений.

«Сиксерс» находятся на 12-м месте в Восточной конференции с результатом 7-15.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Philadelphia Inquirer
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