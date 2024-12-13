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Винс Картер о падении уровня игры Леброна: «Джеймс проводит слишком много минут на площадке»

Винс Картер поделился мнением о состоянии Леброна Джеймса.

По ходу этого сезона все чаще говорят, что 39-летний форвард «Лейкерс» начинает сдавать из-за возраста. Картера в эфире Run It Back попросили прокомментировать ситуацию.

«Леброн проводит слишком много минут на площадке. Слишком много. Все эти 35-минутные матчи, я недавно как раз комментировал такую игру. Лично я не против того, чтобы он проводил все 82 матча, но минуты. Когда так долго остаешься на паркете, тело само говорит: нам нужно притормозить. 

Возможно, «Лейкерс» следует пересмотреть подход. Может быть, чуть меньше использовать его в первой половине и активнее задействовать во второй? Когда им нужен Леброн? В первой половине регулярки? Или с середины регулярки и далее до самого конца? Мне кажется, второй вариант, особенно с учетом того, как сейчас выглядит Эй Ди», – считает член Зала славы.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Run It Back
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